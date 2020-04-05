تلقت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من فريق التدخل السريع المركزي عن تعامل الفريق مع حالة الطفلة "ساجدة م." على مدار الأيام الماضية، والذي تداول قصتها رواد موقع التواصل الاجتماعي.

وترجع قصة الطفلة "ساجدة" إلى قيام والدتها بتعذيبها وعلى إثر ذلك قامت قوة من قسم شرطة إمبابة بالجيزة بالقبض على والدي الطفلة، وتم تحرير محضر رقم 6742/لسنة 2020 جنح إمبابة، وأمرت النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة بمستشفى التحرير العام بإمبابة، وتبين أنها تعاني من حروق بيدها اليسرى وكسر وتمزق فى إربطة الساق الأيمن وجروح فى الوجه، وذلك وفقا للكشف الطبى الشامل على الطفل.

ووجهت "القباج" -وفق بيان لوزارة التضامن، اليوم- الشكر للنائب العام وجهود النيابة العامة في تحقيق المصلحة الفضلى للطفلة.

وأجرى الفريق دراسة حالة لأسرة الطفلة "ساجدة"، وتبين أن الأب يعمل عامل يومية في جراج، والأم ربه منزل، وأقرت أنها المسئولة عما حدث للطفلة، وهي كانت تترك الطفلة للجيران لرعايتها، ولديها طفل آخر يدعى "عبدالله" ويبلغ من العمر سنة ونصف.

وتابع الفريق تحقيقات النيابة العامة، والتي أصدرت قرارها بحبس والدي الطفلة "ساجدة" وسحب الطفل "عبدالله" وإيداعهما أحد دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق؛ لمتابعة حالة الطفلين وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسى لهما؛ تحقيقا لمصلحتهما الفضلى.

وذكر بيان وزارة التضامن، أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية والمأوى على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكوميه الموحدة برئاسة مجلس الوزراء

16528، وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة.