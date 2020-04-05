«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية مبادرة البحرين بإعلان 5 أبريل يوما عالميا للضمير‎

شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، على أهمية الأبعاد الإنسانية لمبادرة مملكة البحرين إعلان الخامس من أبريل يومًا عالميًا للضمير، التي أطلقها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، واعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كيوم عالمي يحتفى به كل عام.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إن هذه المبادرة العالمية تسجل لمملكة البحرين، وتُعد إنجازًا دوليًا يضاف لإنجازات دول مجلس التعاون في إطار جهودها لدعم وتعزيز المجال الإنساني وجهود التعايش والتسامح والسلام بين الشعوب، موضحا أن هذه المبادرات الخيرة تحرص على تعزيز وثاقة الارتباط الإنساني بين الحكومات والشعوب، وتجمع العالم على أسس تحقيق الخير للإنسانية جمعاء، عبر قيم العدالة والمساواة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أهمية هذه المبادرات الإنسانية خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم حاليًا، في إطار تصديه ومحاربته لأزمة وباء كورونا، وكيف أثبت هذا التحدي أن المصير الإنساني المشترك والعمل من أجله يحتاج لمبادرات سامية وراقية في أهدافها، مثلما تحققه مبادرة اليوم العالمي للضمير.