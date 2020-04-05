ممرضة إنجليزية تستقيل بسبب منعها من ارتداء الكمامة: أريد حماية نفسي

استقالت ممرضة في هيئة خدمات الصحة العامة بإنجلترا، بعد منعها من ارتداء كمامتها التي ابتاعتها من مالها الخاص؛ لترتديها داخل غرفة العناية المركزة لحماية المرضى من الإصابة بفيروس كورونا القاتل.

وانتقدت تريسي برينان، المسئولين في مؤسسة "Hillingdon Hospitals NHS Foundation" بشمال غرب لندن؛ لإجبارها على عدم ارتداء الكمامة للحفاظ على عدم نقل الفيروس لمرضى العناية، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضافت برينان في خطاب، أنها عادت إلى العمل بعد عزلتها الذاتية لمدة 14 يومًا؛ لأن ابنتها ظهرت عليها أعراض الفيروس، متابعة: "المرضى في الجناح الذي كنت أعمل فيه والذي لم يكونوا من مرضى كورونا، شعروا بالراحة مع ارتدائي الكمامة، وشجعني البعض بشكل إيجابي على فعل ذلك".

واستكملت: "عندما وصلت إلى العمل صباح الثلاثاء بينما كنت ارتدي قناعًا، طلب مني رئيسي الحضور إلى مكتبه وأخبرني أن ارتداء الكمامة يضر بسياسة الثقة في المستشفى، وطلب مني إزالته، لكني أجبت بأنني لم أكن مسرورة بهذه التعليمات ودافعت عن نفسي وقلت إنني لم أكن مرتاحة خلال عدم ارتداء قناع في أثناء التعامل مع المرضى الذين قد يكونون حاملين للفيروس".

ولفتت تريسي إلى أنه في وقت لاحق من نفس اليوم الذي قابلت فيه رئيسها، كانت تأخذ عينة من دم مريضة، وخلال ذلك سعلت المريضة ولم يكن وجهها محميا بكمامة، ولكن لم يسمح لتريسي بارتدائها حتى بعد إبلاغها بالواقعة.

وكتبت تريسي في نهاية خطاب استقالتها: "بقلب حزين، أشعر أنه ليس لدي بديل سوى تسليم هذه الرسالة لاستقالتي الرسمية، فلن أتمكن من العمل بسبب عدم السماح لي بارتداء ما يكفي من معدات الحماية الشخصية الواجبة".

أكدت هيئة خدمات الصحة العامة في إنجلترا، على أن نقص معدات الحماية الشخصية يرجع لمشاكل التوزيع بدلاً من النقص، بينما أصدرت مجموعة من المنظمات، بما في ذلك جمعية الأطباء في المملكة المتحدة، طلبًا من الحكومة لتحريك الصناعة لإنتاج كميات كافية من معدات الوقاية الشخصية للعاملين في مجال الصحة، بما في ذلك أقنعة الوجه.