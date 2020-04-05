الخارجية السودانية تدين قيام طالب لجوء سوداني بالاعتداء على فرنسيين

أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، "حادث اعتداء طالب لجوء سياسي سوداني" على فرنسيين في جنوب شرقي فرنسا صباح يوم أمس.

وأكدت الوزارة في بيان، نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا"، إدانتها "لهذا الحادث المؤسف بأشد العبارات"، مضيفة أنها "تقدم تعازيها الحارة لأسرتي الفقيدين وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

ووفقا للبيانات التي ذكرها بيان الوزارة فإن المعتدي سوداني من مواليد عام 1987 ودخل الأراضي الفرنسية بصورة غير شرعية في أغسطس من عام 2016.

ولقى شخصان حتفهما وأصيب خمسة آخرون جراء قيام المشتبه به بالاعتداء عليهم بالطعن يوم أمس. وتولت شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية القضية.

وأثناء تفتيش منزل المشتبه به، تم العثور على أوراق بها محتوى ديني، حيث يشكو كاتبها من العيش في بلد سكانه من الكفار. ولم يكن المشتبه به معروفا لدى الشرطة قبل الهجوم.