ألمانيا: وصول مليوني كمامة من الصين إلى برلين

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وصل إلى العاصمة الألمانية برلين، مليونا قناع وجه طبي "كمامة"، و300 ألف رداء واق، بحسب ما ذكرته متحدثة اليوم الأحد.

وصرحت ملاني راينش، المتحدثة باسم مجلس شيوخ برلين، أن هذه الشحنة وصلت إلى مطار لايبتسيج/هاله، شرقي ألمانيا، قادمة من الصين أمس السبت.

ومن المقرر توزيع هذه المعدات الطبية على مستشفيات ودور رعاية وعلى أفراد الشرطة اعتبارا من غد الاثنين.

ووصف عمدة برلين ميشائل مولر، وصول الشحنة الصينية التي تضم معدات حماية ضرورية على نحو عاجل لبرلين، بأنه "نبأ سار".

كانت أنباء ترددت خلال الأيام الماضية بصورة متكررة عن نقص في المستلزمات بمستشفيات وعيادات برلين.

وقالت وزيرة الصحة المحلية ببرلين ديليك كاليتسي، لصحيفة "برلينر مورجن بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يمتلك الأطباء ودور الرعاية حاليا المعدات اللازمة، جميع القطاعات في المستشفى وكذلك في نزل الرعاية مجهزة –لأسابيع قليلة".