بريطانيا تعتزم الاستثمار في شركات متضررة من كورونا

تعمل الحكومة البريطانية على صياغة خطط للاستثمار في الشركات المهمة استراتيجيا، التي تواجه الانهيار بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته صحيفة "صنداي تيليجراف" اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن الصحيفة أن وزارة الخزانة تشكل فريقا لإنقاذ شركات مهمة، مثل الشركات الصناعية المتخصصة وشركات الطيران، التي تواجه مشكلات.

وخطط فريق العمل تحاكي إجراءات استخدمتها وزارة الخزانة لإعادة رسملة البنوك خلال الأزمة المالية عام 2008، طبقا للصحيفة.

وطبقا للخطط، التي يتم دراستها، ستقدم الحكومة قروضا تتحول إلى حصص ملكية إذا لم يتم تسديدها، حسب الصحيفة.

وتابعت أن وزارة الخزانة امتنعت عن التعليق.