 بريطانيا تعتزم الاستثمار في شركات متضررة من كورونا - بوابة الشروق
الأحد 5 أبريل 2020 5:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

بريطانيا تعتزم الاستثمار في شركات متضررة من كورونا

علم بريطانيا
علم بريطانيا
د ب أ
نشر فى : الأحد 5 أبريل 2020 - 4:04 م | آخر تحديث : الأحد 5 أبريل 2020 - 4:04 م

تعمل الحكومة البريطانية على صياغة خطط للاستثمار في الشركات المهمة استراتيجيا، التي تواجه الانهيار بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته صحيفة "صنداي تيليجراف" اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن الصحيفة أن وزارة الخزانة تشكل فريقا لإنقاذ شركات مهمة، مثل الشركات الصناعية المتخصصة وشركات الطيران، التي تواجه مشكلات.

وخطط فريق العمل تحاكي إجراءات استخدمتها وزارة الخزانة لإعادة رسملة البنوك خلال الأزمة المالية عام 2008، طبقا للصحيفة.

وطبقا للخطط، التي يتم دراستها، ستقدم الحكومة قروضا تتحول إلى حصص ملكية إذا لم يتم تسديدها، حسب الصحيفة.

وتابعت أن وزارة الخزانة امتنعت عن التعليق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك