إخلاء سبيل 57 شخصا آخرين خرقوا حظر التجوال في الإسكندرية

أخلت نيابة الدخيلة الكلية في الإسكندرية، برئاسة المحامي العام المستشار مصطفى حلمي، سبيل 57 شخصًا جديدًا في قضايا خرق حظر التجوال، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 130 متهمًا، ما بين كفالات مالية 4 آلاف جنيه، وبين ضمان محال إقامتهم، تبعًا لحالة ضبط كل منهم، مع تعليق قضايا لهم، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.

ووفقًا لمصدر نيابي لـ"الشروق"، اليوم الأحد، جاءت قرارات الإخلاء بعد توقيف المتهمين؛ لمخالفتهم قرار حظر التجوال اليومي، منذ الساعة 7 مساءً، وحتى 6 صباحًا، خلال الـ10 ليالِ الماضية.

وتضم نيابة الدخيلة الكلية في الإسكندرية، 4 نيابات جزئية وهي "الدخيلة، وأول، وثانِ العامرية، وبرج العرب" حيث يواجه المُخلي سبيلهم اتهامًا بكسر حظر التجول، وعدم الالتزام بقرارات الدولة الاحترازية والوقائية، الرامية لدرء انتشار فيروس كورونا المسجد "كوفيد-19" داخل الوطن وبين مواطنيه.

والجدير بالذكر أنه سبق وتم إخلاء سبيل 303 أشخاص بعد ضبطهم طيلة أيام الحظر الماضية من جانب نيابات الإسكندرية الكلية الـ4 وهي "شرق، وغرب، والمنتزه، والدخيلة"، إما بكفالات مالية ما بين ألف و4 آلاف جنيه، أو بضمان محال إقامتهم.

وتواصل شرطة الإسكندرية بقيادة مدير الأمن اللواء سامي غنيم، تطبيق قرار حظر حركة المواطنين ليلًا، وإغلاق المحال التجارية 5 مساءً بنشر تشكيلات أمنية ثابتة ومتحركة، على مستوى أقسام شرطة المحافظة الـ18، موجها بالتصدي لأية محاولات لخرق قرار الحظر، وإحالتها للنيابة العامة؛ لاتخاذ قرارًا بشأنها.