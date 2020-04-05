غلق 4 صيدليات وتحرير 4 محاضر متنوعة بكفر الدوار

في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بحملة موسعة للمرور على الصيدليات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية بكفر الدوار.