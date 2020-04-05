غلق 4 صيدليات وتحرير 4 محاضر متنوعة بكفر الدوار

في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بحملة موسعة للمرور على الصيدليات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية بكفر الدوار.
حيث قامت اللجنة بالمرور والتفتيش على عدد ٧صيدليات، وأسفرت الحملة التي أشرفت عليها نعمة شعيب - نائب رئيس المدينة، عن تحرير عدد ٤ محاضر متنوعة، وكذلك إغلاق ٤ صيدليات "لعدم وجود مدير للصيدلية" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
من جانبه أكد "مرزوق" على استمرار الحملات للمرور على الصيدليات، لضبط الأسعار ومنع احتكار الأدوات والمستلزمات الطبية، والتصدي لمحاولات استغلال حاجة المواطنين في وقت الأزمة التي تمر بها البلاد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين.