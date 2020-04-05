ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في أوكرانيا إلى 1251 حالة مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات "المؤكدة" بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 1251 حالة.

وذكرت الوزارة، في تصريحاتها التي أوردتها صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، أن 32 شخصًا توفوا جراء إصابتهم بالفيروس، وأنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة منذ مساء أمس السبت، كما تعافى 25 شخصًا من المرض حتى الآن، وذلك منذ بدء تفشي الوباء.

وفي سياق متصل، توقع كبير الأطباء الصحيين في أوكرانيا، فيكتور لياشكو، وصول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى "الذروة" خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل الجاري.