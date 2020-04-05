قبرص: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 426



أعلنت السلطات القبرصية اكتشاف 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 426 حالة، منهم عشر حالات فى القواعد العسكرية البريطانية.

وأوضحت وكالة الأنباء القبرصية أنه من بين الحالات الجديدة الـ 30، تم تتبع 13 شخصًا وتبين أن 3 أشخاص منهم يعيشون في مدينة "أراديبو"، بينما سافر شخص واحد إلى الخارج، ويتم التحقيق في السجل الطبي للحالات الـ 13 الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات القبرصية بدأت يوم أمس السبت إجراء فحوصات خاصة لأكبر منطقتين في قبرص تضررت بشكل خاص من فيروس كورونا المستجد، في وقت تسيطر على السكان الخشية من تفشي الوباء الذي بات خارجا عن السيطرة منذ أسابيع عدة.

وأحصت مدينة "أراديبو" بجنوب شرق البلاد والتي تأوي 25 ألف نسمة، 29 إصابة معلنة بحسب رئيس بلديتها إيفانجيلوس إيفانجيليديس، من أصل 426 إصابة مسجّلة رسمياً في قبرص.

وفي مدينة بافوس بجنوب غرب قبرص حيث أُعلن عن 61 إصابة، أجرت السلطات أيضاً حملة فحوصات واسعة النطاق.

ولم تتأثر قبرص كما دول أخرى بوباء كورونا، لكن الحكومة فرضت تدابير صارمة على التنقل منها حظر التجوّل ليلا، ولم تعد تسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا مرة واحدة في اليوم ولفترة زمنية محددة.

وعُلّقت الرحلات التجارية حتى 18 أبريل الجاري من وإلى الجزيرة المتوسطية التي تستقطب عدداً كبيراً من السياح.