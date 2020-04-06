سنغافورة تكشف الاثنين عن حزمة تحفيز ثالثة لمواجهة فيروس كورونا

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد أن سنغافورة ستكشف عن حزمتها التحفيزية الثالثة في أقل من شهرين لدعم اقتصادها المنهك جراء تفشي فيروس كورونا، بتقديم مساعدة إضافية للشركات والأسر، بعدما أصبحت تتفشى الإصابات بالفيروس بشكل واسع في المجتمع.

وقالت وزارة الصحة اليوم الأحد إن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفعت بواقع 195 حالة خلال عطلة الأسبوع، بزيادة نسبتها 18 بالمئة منذ يوم الجمعة الماضي.

وبدأت تظهر إصابات جديدة أو آخذة في الزيادة، وتضم اثنين من كبرى المباني السكنية للعمال الأجانب، يأويان معا حوالي 20 ألف شخص، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءت احترازية إضافية.

وسيكشف وزير المالية هينج سوي كيات المزيد من الإجراءات يوم غد الاثنين لمساعدة الشركات والمواطنين لتجاوز ما وصفه بوقت "غير عادي".

ويأتي ذلك في أقل من أسبوعين بعدما أعلن عن حزمة تحفيز بقيمة 48 مليار دولار سنغافوري (4ر33 مليار دولار أمريكي) للتخفيف من تداعيات الفيروس، وخطة بقيمة 4ر6 مليار دولار سنغافوري في فبراير. ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمة أمام البرلمان غدا الاثنين.

وأعلنت السلطات اليوم الأحد اثنين من مساكن الطلبة "مناطق معزولة"، وأن أي شخص مقيم هناك سيتعين عليه البقاء في غرفته لمدة 14 يوما لتجنب تفشي الفيروس.

وتأتي الإجراءات عقب تحرك الحكومة يوم الجمعة بإغلاق المدارس ومعظم أماكن العمل لمدة حوالي شهر اعتبارا من هذا الأسبوع، واصفة الإجراء بأنه "قاطع التيار" لوقف العدوى.