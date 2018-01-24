جمعية المؤلفين والملحنيين تنعي الشاعر صلاح فايز

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر صلاح فايز، الذي وافته المنية مساء أمس، بعدما قدم تراثًا غنائيًا ملئًا بالنجاحات.

وتتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته ومحبيه وتلامذته سائلين المولى عزوجل أن يتقبله بأفضل قبول ويسكنه فسيح جناته.

صلاح فايز، اكتشفه الفنان الراحل محمد فوزي، ولحن له أغنيات «بعد بيتنا ببيت كمان»، و«يا أولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وأبقى عريس»، و«قلبي اللي أنت ناسيه»، ثم توالت أعماله وكتب أغنية «الحب الحقيقي» لشادية، وأغنية «وحشتني عدد نجوم السما» لسعاد محمد، و«كده برضه يا قمر»و «مشتريكي متبعيش»، و«معقول نتقابل تاني» لهاني شاكر.

تعامل الراحل مع كبار النجوم من أمثال «محمد فوزى، ومحمد عبدالمطلب، ومحرم فؤاد، ومحمد قنديل، وكارم محمود، وعبدالغنى السيد ومحمد رشدى، ومحمد العزبى وعمر فتحى، وعماد عبدالحليم، وهانى شاكر ومدحت صالح، ومحمد الحلو، وفايزة أحمد، وليلى مراد، وشادية وصباح، ونجاح سلام، وشريفة فاضل، وهدى سلطان، وسعاد محمد، وفاتن فريد، ووردة الجزائرية، وميادة الحناوى، وعفاف راضى وسميرة سعيد».

يذكر أن الراحل ودّع جميع أصحابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ أيام قليلة، واعتذر عن عدم التواصل لظروف مرضه، لحين انتهاء أزمة فيروس «كورونا» المستجد، لكن شاء الله أن ينتقل إلى رحابه.

https://www.facebook.com/sacerau/photos/a.778492988872988/2825300850858848/?type=3&theater