مقتل 9 مسلحين متشددين و3 جنود في الشطر الهندي من إقليم كشمير

قتل تسعة مسلحين متشددين وثلاثة جنود في حادثين منفصلين لتبادل إطلاق النار في الشطر الهندي المضطرب من إقليم كشمير، حسبما قال مسؤولو دفاع هنود اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل راجيش كاليا إن القوات الهندية قتلت خمسة مسلحين بعدما تسللوا عبر خط السيطرة، الحدود الفعلية، الذي يقسم كشمير بين الهند وباكستان.

وأضاف أن ثلاثة جنود قتلوا أيضا في المعركة، التي وقعت في قطاع كيران بشمال كشمير.

وكانت هذه هي ثاني معركة في المنطقة المضطربة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث قتل أربعة مسلحين متشددين مساء أمس السبت في اشتباك آخر مع قوات الأمن في بلدة كولجام.

وجاءت الاشتباكات وسط إغلاق كامل في كل أنحاء الهند لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتوجه الهند الاتهام إلى باكستان بدعم المسلحين المتشددين ومساعدتهم في عبور الحدود لتنفيذ هجمات في الشطر الذي تحكمه الهند من كشمير.

وتنفي إسلام أباد التهم الهندية وتصف المسلحين المتشددين بأنهم مقاتلون من أجل الحرية. وتطالب الجارتان النوويتان بالسيادة الكاملة على الإقليم المضطرب وخاضتا حربين بسببه.