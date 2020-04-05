تواصل وزارة الثقافة في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، بث العروض الفنية على قناتها بموقع اليوتيوب ضمن عروض مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك».

ويعرض أول حفل بتقنية الهولوجرام في دار الأوبرا المصرية كاملًا، والذي يتضمن رائعة أم كلثوم «حيرت قلبي» كلمات وألحان الشاعر أحمد رامي والموسيقار رياض السنباطي، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الخالدة لكوكب الشرق، أداء الفنانة ريهام عبد الحكيم، ومي فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

يليه العرض المسرحي الكوميدي «شيزلونج» من إنتاج مسرح الشباب وبطولة طلاب ورشة حلم الشباب ومن إخراج محمد الصغير، ويضم مجموعة من اللوحات المتصلة المنفصلة في إطار خيالي حول إصابة أفراد مجتمع بمرض نفسي وانهيار أعصابهم تحت وطأة الضغط لينتقلوا إلى مصحة للعلاج فيكتشفوا مجموعة من الكائنات الغريبة وتتوالى الأحداث.