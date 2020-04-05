تسجيل 1340 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ما يرفع الحصيلة إلى 8053

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، 1340 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 8053. ووفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكينز.
وصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 إصابة.