جنوب سيناء: دخول طلاب أولى ثانوي على منصة الامتحان التجريبي بنسبة 100%

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن طلاب الصف الأول الثانوي تمكنوا من دخول الامتحان الجريبي الذي جرى اليوم الأحد، عن طريق التابلت من خلال المنازل، وبلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية 100%.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه في بداية الامتحانات جرى رصد بعض المشكلات من قبل بعض الطلاب، مثل الخروج من المنصة بعد التسجيل فيها، وعلى الفور جرى التغلب على هذه المشكلة وأدى الطلاب الامتحان في الوقت المحدد.

وأشار عقل، إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن اليوم الأول للامتحان، ويوجد تواصل مستمر بين المعلمين والطلاب عبر جروبات على تطبيق "واتس آب".