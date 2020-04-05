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46 وفاة و8018 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

أ ش أ
نشر فى : الأحد 5 أبريل 2020 - 10:09 ص | آخر تحديث : الأحد 5 أبريل 2020 - 10:09 ص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 46، والإصابات إلى 8018 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هناك نقصًا بالمواد المخبرية التي حالت دون مضاعفة الفحوصات المخبرية لاكتشاف الفيروس، حيث كان من المقرر أن يجرى بداية منذ هذا الأسبوع 15 ألف فحص يوميًا، ولكن سجل عدد كبير من المختبرات المنتشرة في جميع أنحاء إسرائيل تراجعًا في عدد الفحوصات.

وأفادت مصادر طبية إسرائيلية أنه بسبب النقص في المواد الضرورية، لا يمكن الوصول للأهداف التي حددت بكل ما يتعلق بمضاعفة عدد الفحوصات المخبرية لاكتشاف فيروس كورونا.

 

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