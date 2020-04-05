الصحة الجزائرية: توفير 300 ألف علبة من دواء «الكلوروكين» لمصابي فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، عن توفير 300 ألف علبة من دواء "الكلوروكين" و500 ألف علبة من دواء "زثروميسين" الموجهين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال بن بوزيد في تصريحات، اليوم الأحد - إن "الصيدلية المركزية للمستشفيات تتوفر على مخزون 300 ألف علبة من دواء "الكلوروكين" و500 ألف علبة من المضاد الحيوي "زثروميسين" الموجهين لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأكد أن "أفضل علاج ناجح للكورونا هو الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تدعو إليها السلطات الصحية والمتمثلة على الخصوص في احترام الحجر الصحي".

وأشار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، إلى موافقته على استعمال الأشعة كحل بديل للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للإسراع بوصف علاج "الكلوروكين" تفاديا لتعقد حالة المريض ونقل العدوى.

وأضاف أنه "في حالة إقدام عدد كبير من المرضى على المستشفيات نتيجة المنحى التصاعدي الذي قد يشهده عدد الإصابات بالكورونا خلال الأيام القادمة يستحسن اللجوء إلى استعمال الأشعة على الرئة لبيان الإصابة والإسراع بوصف علاج الكلوروكين قبل أن يتدهور وضع المريض الصحي وينقل العدوى إلى الآخرين".