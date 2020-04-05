الكويت تدعو مخالفي الإقامة لانتهاز فرصة مبادرة (غادروا بأمان) لتسوية أوضاعهم

دعت وزارة الداخلية الكويتية مخالفي الإقامة من مختلف الجنسيات إلى استغلال مبادرة (غادروا بأمان) في تسوية أوضاعهم.

وأعرب قائد قوة الإيواء والإجلاء لمخالفي قانون الإقامة الكويتي اللواء عابدين العابدين - في تصريح صحفي - عن أمله في انتهاز جميع المخالفين من كل الجنسيات للمهلة التي أعلن عنها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، والتي تنتهي بنهاية أبريل الجاري.

وأكد العابدين أن هذه المهلة تعد غير مسبوقة من جهة الامتيازات، سواء فيما يتعلق بإمكانية العودة الى الكويت مرة أخرى أو استضافة المخالفين داخل مدارس للإيواء أعدت لاستقبالهم، وكذلك تكفل الكويت بنقلهم إلى بلدانهم دون أن يتحملوا أي كلفة مالية، وكذلك توفير كل أوجه الإعاشة طوال فترة بقائهم في مدارس الإيواء من مأكل ومشرب ورعاية صحية، حتى موعد رحلتهم إلى بلدانهم.

وأشار إلى أن هناك فريقا طبيا يقوم بالكشف الطبي على جميع المتقدمين للاستفادة من المهلة، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما يعني أن جميع من يغادر من الكويت، أصحاء وغير مصابين بالفيروس.. لافتا إلى أن مركز الإيواء لا يفرق بين مخالف مر على مخالفته 20 عاما، وآخر خالف منذ أيام محدودة، مشددا على أن الفرصة متاحة للجميع للاستفادة من المهلة والسفر دون تحمل أى غرامات مع إمكانية العودة مرة أخرى.

وأضاف اللواء العابدين "أن الوافدين المسجل عليهم قضايا تغيب، يتم تسهيل سفرهم، في حين أن العوائق التي تحول دون سفر بعض المخالفين تتمثل في وجود قضايا مسجلة بحقهم، ونحاول قدر الإمكان الوقوف على نوع هذه القضايا، وإذا ما كانت هناك فرصة لحلحلة تلك القضايا، نفعل ذلك".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي قد أصدر قرارا آخر مارس الماضي، يسمح للمخالفين من جميع الجنسيات بمغادرة البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، دون تحميلهم أية غرامات او تذاكر السفر.