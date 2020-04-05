وزير خارجية الصين يحث على تجنب تسييس التعاون في مكافحة «كورونا»

حث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" جميع الدول على تجنب ما وصفه بـ "أي نوع من الشكوك التي لا أساس لها" وعدم تسييس التعاون فيما يخص المكافحة العالمية لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال وانغ -خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل" وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد- إنه "في مواجهة الأزمة غير المسبوقة، يتعين على جميع الدول تجاوز الأيديولوجيات، خاصة تجنب أي ممارسة من شأنها تسييس التعاون فيما يتعلق بمكافحة الفيروس".

وأضاف وانغ أن "الصين تشعر بما تسبب فيه المرض من خسائر كبيرة في العديد من الدول الأوروبية، وتعرب عن خالص تعاطفها مع الاتحاد الأوروبي وأعضائه"، مشيرًا إلى أن الفيروسات لا تعرف حدودًا ولا أعراقًا، وأن التضامن الدولي وحده يمكنه هزيمة الفيروس الذي يشكل تهديدًا للبشرية أجمع.

وتابع وانغ أنه يتعين على الجانبين الصيني والأوروبي المضي قدمًا في التعاون ومساعدة بعضهما البعض في مختلف الظروف.

ولفت وانغ إلى أنه خلال الأوقات الصعبة عندما كانت تكافح الصين المرض، قدم الاتحاد الأوروبي التعاطف والدعم للصين، منوهًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يبذل حاليًا قصارى جهده للتعامل مع التحديات، وعلى الرغم من مواجهة خطر ارتداد المرض، فإن الصين مستعدة لتخطي الصعاب وتقديم يد العون وتوفير الدعم والمساندة وفقًا لحاجات الاتحاد الأوروبي وأعضائه.

وأكد وانغ أن الثقة المتبادلة والتعاون الثنائي بين الصين والاتحاد الأوروبي سيعززان من خلال العمل المشترك لمكافحة المرض.

وفيما يتعلق ببعض الشكوك التي لا أساس لها بشأن وجود نوايا صينية خفية وراء المساعدة لأوروبا، شدد وانغ على أن الصين أمة تمتن لمن يساعدها، وتعد المساعدة الصينية في الاستجابة لحاجات الاتحاد الأوروبي نوعا من رد الجميل، كما أنها قائمة على الروح الإنسانية الدولية.

وأوضح وانغ أن مساعدة الصين تجسد رؤية مجتمع مصير مشترك للبشرية التي اقترحها الرئيس الصيني، وأن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي يواجه فيه الأصدقاء صعوبات، وستنحي جانبا المصالح الشخصية عند تقديمها يد العون، داعيا الجانبين إلى توصيل رسالة عمل صحيحة فيما يخص التضامن في مكافحة الفيروس.

وأعرب وانغ عن عزم الصين العمل مع الدول الأوروبية لمساعدة الدول النامية الأخرى ذات الأنظمة الصحية الضعيفة، خاصة الدول الأفريقية، في التعامل مع المرض بطرق أكثر فاعلية.

من جانبه، قال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل" إنه يتفق بشكل كامل مع وزير الخارجية الصيني فيما طرحه، ويشكر الصين على تعاطفها ودعمها لمواجهة الوضع الصعب للمرض في أوروبا الذي يستمر في التفاقم، مسببا خسائر بشرية كبيرة ويؤثر بشدة على اقتصادات المنطقة.

وأضاف بوريل أنه يتفق بشدة مع رؤية الصين أن الفيروسات لا تعرف حدودًا، وأن جميع الدول تشترك في المصير ذاته في مواجهة المرض، ويمكن هزيمته في النهاية فقط من خلال التنسيق والتعاون بين المجتمع الدولي.

وتابع بوريل أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع الصين لتخطي الصعوبات الحالية المرتبطة بمكافحة "كورونا".