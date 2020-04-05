محافظ البحر الأحمر يتفقد الأسواق في الغردقة للتأكد من توافر السلع الغذائية

أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم السبت، جولة ميدانية بمدينة الغردقة، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بأسعارها الطبيعية، والتأكد من التزام المواطنين بقرار غلق الشواطئ.



بدأت جولة محافظ البحر الأحمر بتفقد شواطيء الغردقة، وتأكد من تنفيذ قرار الغلق، وعدم وجود أي مواطنين على الشواطئ، بعدها توجه المحافظ إلى سوق الدهار، وتابع توافر الخضار والفاكهة بأسعار مناسبة، حيث التقى عدداً من التجار وحذرهم من المغالاة في الأسعار.



وتوجه بعدها المحافظ إلى عدد من محال السوبر ماركت، وتأكد من توافر السلع الغذائية الاستراتيجية، والتقى عدداً من المواطنين الذين وجهوا الشكر له وطالبوه باستمرار الجولات الميدانية.



وحرص المحافظ على الإستماع لعدد من السائحين الذين تصادف وجودهم في أحد محال السوبر ماركت خلال الجولة، حيث أشادوا بالاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة المصرية بشكل عام، وفى المنشآت السياحية في محافظة البحر الأحمر بشكل خاص، ووجهوا الشكر للمحافظ، وأنهى المحافظ جولته بتفقد أعمال توصيل مياه الشرب بشارع النصر، للتأكد من إنتظام العمل، ووجه بسرعة نهو الأعمال.



حرص المحافظ خلال جولته الميدانية على زيارة "شاذلي"، وهو أحد أبناء مدينة الغردقة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان المحافظ سلمه رخصة إشغال طريق لبيع "الجرايد"، وذلك بعدما علم أنه يمارس مهنة بيع الصحف لأكثر من 30 عاما سيراً على الأقدام ويعمل قرابة الـ18 ساعة يومياً لتوفير قوت يومه، ويعول 5 بنات، وتقدم المواطن بأكثر من طلب ولم يستجب له، حيث سلمه الرخصة بنفسه، واليوم زاره وتأكد من مزاولته عمله بشكل طبيعي.



ووجه محافظ البحر الأحمر الشكر لأبناء المحافظة لالتزامهم بقرارات الدولة، مؤكداً أن قرارات الحكومة تصب في مصلحة المواطنين، لافتاً إلى أن هناك التزام من قبل التجار بالأسعار، وطمأن المواطنين قائلاً: "السلع الغذائية الاستراتيجية متوافرة في المحافظة بكميات مناسبة وتكفي لعدة أشهر، وعمليات التطهير والتعقيم مستمرة بكل المدن، ولن أسمح بالمغالاة في الأسعار، وسيتم إحالة محتكري السلع إلى النيابة العامة".



رافق المحافظ خلال الجولة العميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة