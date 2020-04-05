ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 960 حالة

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت «الصحة»، حسبما نشرته وكالة الأنباء المغربية، صباح الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 960 حالة إصابة.