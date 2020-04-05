جامعة الأزهر تعلن إصابة ممرض بمستشفى تابعة لها بفيروس كورونا

أعلنت جامعة الأزهر مساء أمس، إصابة ممرض بمستشفى تابعة لها، بفيروس كورونا.

وأضافت في بيان صحفي، أن الممرض لم يحضر إلى المستشفى منذ 25 مارس الماضي، وكان قد خضع لعملية زراعة كلى بأحد المستشفيات الكبرى، وتم الافادة أنه قد تم حجزه، وتبين إصابته بفيروس كورونا COVID_19 وتم تحويله لأحد مستشفيات العزل، حسب البيان.

وأوضحت الجامعة، أنه تم عمل عزل لكل من سبق وخالط المريض، مع خضوع الجميع لعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مع تسليم جميع مستشفيات جامعة الأزهر كل الأدوات الوقائية اللازمة لوقاية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الجامعة، أن رئيسها الدكتور محمد المحرصاوي، ومن خلال لجنة إدارة الأزمات يتابع لحظة بلحظة وبالتنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية تطور الوضع، مشيرا إلى أن القرارات الصحية والوقائية ستأتي وفقًا لنتائج تحليل المخالطين.

وأمر رئيس الجامعة وبالتعاون والمتابعة مع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب، وجميع عمداء كليات الطب بنات وأسيوط ودمياط، ومديري المستشفيات، بأن تقوم المستشفيات الجامعية بعمل التحاليل الطبية اللازمة لجميع الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات جامعة الأزهر على نفقة الجامعة وكذلك كل ما يلزم من إجراءات صحية وعلاجية.