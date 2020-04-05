 ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك».. لقاء حول «الثقافات الشعبية في مواجهة الأزمات» الليلة - بوابة الشروق
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ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك».. لقاء حول «الثقافات الشعبية في مواجهة الأزمات» الليلة

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

نشر فى : الأحد 5 أبريل 2020 - 2:39 م | آخر تحديث : الأحد 5 أبريل 2020 - 2:39 م

في إطار نشاط المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، يقدم المجلس الأعلى للثقافة -بأمانة الدكتور هشام عزمي-، فاعليتين اليوم الأحد، عبر قناة "أمانة المؤتمرات" بموقع "يوتيوب".

تبدأ الفاعلية الأولى في تمام الثالثة عصرا، وهي ضمن سلسلة محاضرات "ثقافة أونلاين"، حيث يُعقد لقاء بعنوان "الثقافات الشعبية في مواجهة الأزمات"، يحاضر خلاله الدكتور سميح شعلان مقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس، ويصاحبها ترجمة بلغة الإشارة.

وفى الثامنة مساء تستضيف القناة، الشاعر اللبناني شوقي بزيع، ويقرأ لقصيدته "مرثية الغبار"، وذلك ضمن برنامج "اقرا معانا"، الذى يشهد مشاركات من كبار المبدعين في مصر والوطن العربي.

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