«المجتمعات العمرانية» تطالب «المقاولين» بتسليم المشروعات في المواعيد المحددة مع الاحتراز من كورونا

شدد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، على ضرورة استكمال شركات المقاولات العاملة بالمواقع للأعمال الجارية طبقا للبرنامج الزمني وتسليمها في الوقت المحدد لها مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الفورية حفاظًا على سلامة العاملين والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأجرى المهندس كمال بهجات جولة تفقدية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة حدائق العاصمة في مدينة بدر، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروع، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع وإزالة أي عقبات.

وتفقد بهجات، ومرافقوه، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الرابعة بالمشروع بعدد 1124 عمارة بإجمالي ( 26976) وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة، موجها بدفع العمل بالمواقع المختلفة بالمشروع الجارى تنفيذ الأعمال بها، وكذا إسناد باقي المواقع الأخرى.

من جانبه، قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه أصدر تكليفات لمسئولي الإدارات المختلفة بضرورة المتابعة الدورية لإنجاز المشروعات في أسرع وقت وطبقا لأعلى معايير الكفاء والجودة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.