إرجاء تحويل مستشفى كفرالزيات لحجر صحي للعزل

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إرجاء قرار الوزارة بتحويل مستشفى كفر الزيات العام إلى حجر صحي لعزل الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا، مع استمرار الخدمات الطبية والعلاجية بها.

وأضاف، وكيل الوزارة، أن الأرجاء جاء بناء على قرار من مجلس الوزراء بالاشتراك مع الوزارة، لافتًا إلى أن فكرة تحويل المستشفى أصبحت مجمدة حاليًا إلا عند احتياجها في حالة الطوارئ القصوى أو حسب رؤية الدولة لما فيه الصالح العام.

وأشار وكيل الوزارة، أنه تم إخطار إدارة المستشفى، بمستجدات الوضع، للاستمرار في تقديم الرعاية والخدمات الصحية للمرضى بالمستشفى، وعدم الإخلاء للأماكن البديلة خارج المستشفى.

جدير بالذكر معاينة لجنة مجددًا من مجلس الوزراء بالاشتراك مع وزارة الصحة، مستشفى كفرالزيات العام، وعلى ضوء تقرير اللجنة الذي تم إعداده لقيادات مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، صدر القرار المتقدم.