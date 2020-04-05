زيكو: نيمار يفتقد لاحترافية ميسي ورونالدو

يرى أسطورة كرة القدم البرازيلية، زيكو، أن مواطنه نيمار جونيور يفتقد إلى الاحترافية، التي يملكها الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

وقال زيكو في تصريحات نقلتها صحيفة «أس» الإسبانية: "أنا أحب نيمار حقًا، وطريقته في اللعب لا تصدق، ولكن يجب أن يكون أكثر احترافية مثل رونالدو وميسي اللذين يعيشان من أجل كرة القدم".

وأضاف زيكو: "لديه الكثير من الأمور التي تصرف انتباهه عن كرة القدم، تحدثت معه مؤخرًا وطلبت منه أن يكون أكثر احترافًا".

وتابع: "نيمار يبلغ من العمر 28 عامًا الآن ولديه فريق جيد في باريس سان جيرمان، يمكنهم الفوز بدوري الأبطال".

وأتم: "فوزهم بالبطولة سيعتمد على جودتهم طوال البطولة، وليس في مباراة واحدة فقط، الآن أصبح لدى نيمار المزيد من الخبرة والنضج".