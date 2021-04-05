ضبط أدمن صفحة على مواقع التواصل يبث أخبار كاذبة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخص "أدمن" أحد صفحات التواصل الاجتماعي بعدما تداول منشور يتضمن صورة شخص متنكر في زي امرأة مدعيًا أنها عصابة لخطف الأطفال بقرية دميرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.



وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط وحدة الرصد والمتابعة بالمديرية برصد، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك - لصفحة المخبر المصري" وتداول منشور يتضمن "صورة" لأحد الأشخاص متنكر في زي أمراة.



ومدون أعلى الصورة: «ده حصل في قرية دميرة، دائرة مركز طلخا بالدقهلية، يا ريت الكل ياخد باله من أولاده، ده إنذار لأهل القرية الكرام والقرى المجاورة، تم القبض على شاب يتنكر في زي امرأة يقوم بإستدراج الأطفال بقطعة شوكولاته أو لعبه ويقوم باختطاف الأطفال واتضح أنهم عصابة إجرامية مكونة من ۱۲ شخصًا فواجب على كل أب وأم الحفاظ على أولادهم وحسبي الله ونعم الوكيل».



وبالفحص تبين عدم صحة ما تتضمنه المنشور، وتم تحديد القائم على نشر الصورة "أدمن الصفحة"،وتبين أنه يدعي "م.أ. م. أ.م "۲۱ عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم قرية "ميت غراب" دائرة مركز السنبلاوين، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبطه.



وبمواجهته، أقر بأنه أدمن الصفحة والقائم على نشر ذلك المنشور بقصد الحصول على عدد كبير من المشاهدات والمتابعين.



وأضاف أنه تحصل على الصورة من أحد المواقع.



جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.