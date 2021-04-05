ضبط أدمن صفحة على مواقع التواصل يبث أخبار كاذبة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخص "أدمن" أحد صفحات التواصل الاجتماعي بعدما تداول منشور يتضمن صورة شخص متنكر في زي امرأة مدعيًا أنها عصابة لخطف الأطفال بقرية دميرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.
وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط وحدة الرصد والمتابعة بالمديرية برصد، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك - لصفحة المخبر المصري" وتداول منشور يتضمن "صورة" لأحد الأشخاص متنكر في زي أمراة.
ومدون أعلى الصورة: «ده حصل في قرية دميرة، دائرة مركز طلخا بالدقهلية، يا ريت الكل ياخد باله من أولاده، ده إنذار لأهل القرية الكرام والقرى المجاورة، تم القبض على شاب يتنكر في زي امرأة يقوم بإستدراج الأطفال بقطعة شوكولاته أو لعبه ويقوم باختطاف الأطفال واتضح أنهم عصابة إجرامية مكونة من ۱۲ شخصًا فواجب على كل أب وأم الحفاظ على أولادهم وحسبي الله ونعم الوكيل».
وبالفحص تبين عدم صحة ما تتضمنه المنشور، وتم تحديد القائم على نشر الصورة "أدمن الصفحة"،وتبين أنه يدعي "م.أ. م. أ.م "۲۱ عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم قرية "ميت غراب" دائرة مركز السنبلاوين، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبطه.
وبمواجهته، أقر بأنه أدمن الصفحة والقائم على نشر ذلك المنشور بقصد الحصول على عدد كبير من المشاهدات والمتابعين.
وأضاف أنه تحصل على الصورة من أحد المواقع.
جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.