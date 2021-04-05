 موكب المومياوات.. مايا مرسي للعازفات: شرفتونا في الداخل والخارج - بوابة الشروق
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موكب المومياوات.. مايا مرسي للعازفات: شرفتونا في الداخل والخارج

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:18 ص

توجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالشكر للعازفات المشاركات في احتفالية موكب المومياوات الملكية، مهنئة مصر بأكملها على نجاح هذا الحدث.

وقالت مرسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، إن «بنات وسيدات مصر شرفن البلد»، معقبة: «عظيمات مصر هم من تصدرن المشهد في هذه اللحظة التاريخية».

وقدمت خالص الشكر للمايسترو نادر عباسي، على اختياره السيدات المصريات لتصدر هذا المشهد التاريخي، مضيفة: «شرفتوا مصر كلها، والعالم كله أخد باله من لقطة تتويج السيدات في الحدث.. شرفتونا في الداخل والخارج».

ونُقلت، مساء أمس السبت، 22 مومياء ملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، في موكب مهيب شاهده العالم أجمع عبر شاشات التليفزيون، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.

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