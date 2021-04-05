فترة إعداد مصغرة للمقاصة في الإسماعيلية بطلب من عظيمة

يسعد فريق مصر للمقاصة للدخول فى معسكرا مغلقا غدا بالإسماعيلية، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف مبارياته بالدوري العام.

ويخوض المقاصة أول مباراة يوم 14 أبريل الجارى ضد بيراميدز، فى اطار منافسات الأسبوع الـ 16، من عمر المسابقة المحلية. ويسعى الكابتن محمد عظيمة المدير الفنى للفريق الفيومى، باستغلال معسكر الإسماعيلية للتعرف أكثر على اللاعبين وعلاج الأخطاء التى وضعت يديه عليه .

وطلب عظيمة من إدارة النادى توفير معسكر مغلق، مستغلا عدم وجود مباريات لفريقه حتى يوم 14 أبريل ضد بيراميدز، فى دخول تجمع بأحد الفنادق لتحفيظ اللاعبين طريقة لعبه وأسلوبه في التعامل مع المباريات، لاسيما أنه تولى المهمة قبل يومين من مباراته ضد سموحة بالجولة الـ15 وهو وقت غير كافي لنقل أسلوبه للاعبين.

وكان من المقرر أن يخوض المقاصة معسكرا مغلقا بالإسكندرية، قبل أن يتم نقله إلى مدينة الإسماعيلية.

ومن المنتظر أن يخوض فريق المقاصة مباراة ودية خلال معسكر الإسماعيلية ضد أحد فرق الدرجة الثانية، في ظل ارتباط فرق الدوري الممتاز بخوض مبارياتها في الوقت الراهن.