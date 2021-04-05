استطلاع: كورونا يتسبب في ابتعاد المرضى عن طلب العلاج الطبي في كندا

أظهر استطلاع للرأي حديث أن الكنديين المصابين بأمراض مزمنة أصبحوا أكثر ترددًا في طلب العلاج الطبي بسبب تفشي وباء كورونا.

وذكرت جريدة "مونتريال" الكندية، اليوم الأثنين، أن نتائج استطلاع الرأي التي نشرت اليوم وأجرتها مؤسسة "ليجيه" لصالح شركة نوفو نورديسك بكندا، أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل التهاب المفاصل أو السرطان أو أمراض السكري أو القلب أو السمنة أصبحوا أكثر ترددًا في الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات الطبية أثناء الوباء.

ووفقا للاستطلاع فإن حوالي 38% من المستطلعة أرائهم وتم تشخيص إصابتهم بمرض مزمن، يتجنبون تماما اللجوء إلى أنظمة الرعاية الصحية أثناء الوباء.

كما كشف الاستطلاع أن حوالي 13% من المصابين بأمراض مزمنة لم يروا طبيبهم ولم يجروا زيارة افتراضية أو مكالمة هاتفية منذ بداية الأزمة الصحية، بينما قام أكثر من نصف (56%) الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة في هذا الاستطلاع برؤية طبيبهم بشكل شخصي أثناء الوباء.

وبالنظر إلى نتائج هذا الاستطلاع، ناشدت المنظمات المعنية بالأمراض المزمنة المرضى بعدم التردد في طلب الاستشارة الطبية، حيث قامت ماري فورهان، أحد كبار الخبراء العلميين في كندا، بوجيه رسالة إلى المرضى "هناك طرق آمنة وموثوقة للتحدث إلى المتخصصين في الرعاية الصحية أثناء الوباء، مثل الرعاية بالطرق الافتراضية، وفي بعض الحالات، الاستشارات الشخصية." وأضافت " لا توقف صحتك، تحدث إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية اليوم".