المقاصة يكشف كواليس رحيل جلال ورحلتهم لضم «شحات» جديد

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة، عن كواليس رحيل إيهاب جلال مدرب المقاصة السابق والإسماعيلي الحالي.

وقال سليم في تصريحات تليفزيونية: "الإسماعيلي بالنسبة لنا ولمصر كلها هو نادي كبير جداً وعندما يصارع على الهبوط ويطلبوا ابنهم من مصر المقاصة، فضلنا مصلحة الإسماعيلي وإيهاب جلال، ولم نتحايل على اللوائح ولكننا تعاوننا مع الاسماعيلي لانقاذ تاريخه".

وأضاف، "نبحث عن اللاعبين المميزين في الدرجة الثانية ونمنحهم الفرصة، والمقاصة هو مصنع النجوم، ولدينا فلسفة وندرك صعوبة أن نحصد بطولة لذلك نستثمر في اللاعبين، ونفخر تماماً عندما نقول أن أغلى لاعب في تاريخ مصر وهو حسين الشحات خرج من المقاصة".

وتابع: أي مدير فني يأتي إلى مصر المقاصة، يكون له السلطة المطلقة في الفريق، وعظيمة خير خلف لخير سلف، وشخصيته قريبة جداً من إيهاب جلال، ودرس التدريب في ألمانيا، وفور تحدثنا معه جاء إلى مصر ومتأكد أنه سيحقق نتائج مميزة لن تقل عن نتائج إيهاب جلال، وأهدافه تتناسب معنا. واختتم: المقاصة وصل إلى ثالث الدوري الممتاز وفاز على الأهلي البطل وقتها، وطموحنا دخول المربع الذهبي والمشاركة في أفريقيا.