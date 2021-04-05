الجونة تستضيف النسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس

استضافت الجونة، المدينة الرئيسية لشركة أوراسكوم للتنمية، النسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس في الفترة من 2 وحتى 3 أبريل في حلبة "موتوكلوب إيجييبت"، برعاية وزارة الشباب والرياضة.



شارك في البطولة أكثر من 50 متسابقًا من دول متعددة منها مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، حيث تنافس 15 فريقًا من الرجال و3 فرق من السيدات في 5 فئات مختلفة هم 150 سي سي، و250سي سي، و450 سي سي، وأكثر من 450 سي سي، وفئة الدراجات الرباعية ATV، في سباقات مثيرة استمتع به المتسابقون .



مثّل بطولة الجونة الدولية للموتوكروس في ترويج وتنشيط السياحة في مصر، السيد أحمد عبد الخالق مدير السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، و اللواء عاطف وجدي سكرتير عام مساعد محافظ البحر، بالإضافة لفوز جاستن مايكل من فريق زجمار من فئة 50 سي سي، و تشارك ياسين كابو و سليم خالد ناصر المركز الأول في فئة 150 سي سي, و رامي سولد من فريق زجمار من 250 سي سي، و حسين جاك من فريق وان اوف وان من 450 سي سي، و أيمن أبو علي من فريق رايد ناو من فئة أكثر من 450 سي سي، وأخيراً جو حفني من فريق زجمار من فئة الدراجات الرباعية ATV.



وأعرب المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، عن سعادته باستضافة النسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس، وقال: "نحن نفخر بإستئناف البطولة هذا العام، حيث تأتي استضافة النسخة الرابعة من البطولة في مدينة الجونة تأكيداً على إلتزام الشركة وسعيها المستمر لتنشيط وترويج السياحة، وإتخاذ الجونة كمركزًا حيويًا لجميع أنشطة الرياضة والفن والثقافة وريادة الأعمال في مصر".



وقال حسام فؤاد: "إن بطولة الجونة هدفها نشر رياضة الموتوكروس داخل مصر، ووضع مصر ضمن الدول المنظمة للبطولات الدولية في هذه المسابقات واستقطاب السياحة داخل مصر ومدينة الجونة"، موجهًا الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعمه للبطولة.



يذكر أن موتوكلوب مصر هي ثاني أكبر حلبة في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تأتي بمساحة 90 ألف متر مربع.



وتعتبر بطولة الجونة الدولية للموتوكروس حدث ترفيهي يساهم في ترويج السياحة في مصر، كما تهدف إلى تأهيل المتسابقين المصريين للمشاركة في سباقات وبطولات دولية لرياضة الموتوكروس.