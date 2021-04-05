تقرير: ليبيا تشهد حركة دبلوماسية مكثفة منذ تولي السلطة الجديدة

تشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ تولى السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة في "المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية" حركة دبلوماسية وسياسية مكثفة على المستوى الإقليمي والدولي يبرز أهمية ليبيا "جيوسياسيا " ويظهر الدعم الدولي للسلطات الليبية الجديدة، وللاستقرار والآمن في ليبيا، ويبشر بملامح عودة ليبيا التي ظلت للسنوات مهملة للعلب دورها المهم في محيطها الإقليمي والدولي وتجاه قضايا عالمية من بينها قضايا الطاقة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الأيام الماضية شهدت تحركات دبلوماسية دولية عالية المستوى تمثلت في زيارات الرؤساء وكبار المسؤولين من مختلف الدول والمنظمات القارية ولعل آخرها زيارة رئيس الوزراء المالطي اليوم الاثنين، لطرابلس وقبله رئيس المفوضية الأوروبية، وغدا رئيس الوزراء اليوناني وبعده ستتوالى الزيارات.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الزيارات المتتالية والاتصالات والرسائل المتعددة تعكس الأهمية الكبيرة للدولة الليبية ودورها في الأمن والاستقرار العالمي وأهميتها في برامج التعاون والتنمية خاصة في محيطها العربي والإقليمي والمتوسطي والأفريقي.

وأوضحت أن هذا الاهتمام العالمي الذي ظهر واضحا وجليا في توالى زيارات الوزراء والرؤساء الأجانب وخاصة الأوروبيين منهم إلى ليبيا واتصالهم المباشر بالمسئولين في الحكومة الليبية يعطى دليلا وتأكيدا لليبيين وللمجتمع الدولي على تعافي ليبيا واتجاهها إلى الطريق الصحيح للمستقبل وهو ما يصبوا إليه الليبيين من رغبة في طي صفحة الماضي والتطلع إلى المستقبل بكل أمل ونجاعة.

وأكدت أن هذا المشهد الإيجابي يوفر الأجواء الدافعة لكل من يعمل على نبذ العنف والكراهية وإعادة الاستقرار وبناء الدولة الموحدة الحديثة، وفي مقدمتهم المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها واستقرارها ورفاهية ورخاء شعبها.