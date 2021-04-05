احتفل السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، اليوم، بـ«إيستر داي» أو عيد الفصح، بفنادق مرسى علم و المعروف، حيث اكتست الفنادق بالورود وطغت المأكولات الخاصة بعيد الفصح والبيض الملون على البوفيه الرئيسي للمطاعم وسط تبادل التهاني بين السائحين الأجانب والعاملين بالفنادق بعبارة «هابي إيستر».

وأشار عاطف عثمان مدير عام إحد الفنادق السياحية بمرسى علم إلى أن الفنادق أعدت احتفالات خاصة بعيد الفصح، بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من نزلاء الفنادق السياحية من مختلف الجنسيات الأوربية من بولندا والتشيك وأوكرانيا رومانيا وسويسرا وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.

وكشف «عثمان»، في حديثه اليوم الأحد، عن أن احتفالات الـ«إيستر داي» بدأت منذ الصباح على الشواطئ وانتشار الورود في طرقات الفنادق، واكتسى البوفيه بمأكولات العيد مثل الاسماك المملحة بأنواعها مثل الملوحة والرنجة والفسيخ والأسماك المدخنة، مع البصل الأخضر والليمون والبيض الملون بأنواعه، وكذا عمل الترمس والحمص والملانة، كما يفضل البعض أكل الأرانب في هذا اليوم.

وأضاف أن الاحتفال اختتم مساءً بحفلة رقص على أنغام الموسيقى الأوروبية والموسيقى الهادئة على أضواء الشموع في جو أعد خصيصا لذلك اليوم، وسط سعادةً وبهجة للسائحين المشاركين والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في عودة تنشيط السياحة إلى فنادق مرسي علم.

ولفت إلى انتعاش السياحة الخارجية بفنادق مرسى علم وزيادة عدد الرحلات السياحية الوافدة إلى أعلى معدل لها الأسبوع الجاري، حيث استقبل مطار مرسى علم أكثر من 30 رحلة طيران من دول أوروبية من أوكرانيا سويسرا وبولندا والتشيك، تزامنا مع اعياد الربيع، حيث فتحت مصر أبوابها للجميع في ظل إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر في مواجهة فيروس كورونا.