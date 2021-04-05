 الدفاع الأفغانية: مقتل 37 وإصابة 28 من عناصر طالبان في عمليات بإقليم قندهار - بوابة الشروق
الإثنين 5 أبريل 2021 9:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

الدفاع الأفغانية: مقتل 37 وإصابة 28 من عناصر طالبان في عمليات بإقليم قندهار

كابول - د ب أ:
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 9:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 9:38 ص

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 37 فردا من عناصر طالبان وإصابة 28 آخرين، في عمليات نفذتها القوات الأفغانية مدعومة بالقوات الجوية في منطقتي أرجنداب وزيراي بإقليم قندهار جنوبي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية عن وزارة الدفاع القول، إن القوات صادرت 90 دراجة نارية خلال العمليات التي جرت أمس الأحد، ودمرت "كمية كبيرة من الأسلحة" التابعة لحركة طالبان، وقامت بتطهير قرية "تابين" في أرجنداب.

ولم تعلق طالبان على العمليات.

وقال مسؤولون محليون في قندهار أمس الأحد، إنه قد تم استعادة منطقة أرجنداب من طالبان بعد عملية شنتها قوات الأمن.

وأوضح مسؤولون أن كانت هناك بعض الأجزاء في المنطقة، تخضع لنفوذ طالبان خلال الأشهر القليلة الماضية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك