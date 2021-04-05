نتنياهو يمثل من جديد أمام المحكمة والادعاء يعرض القضية

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عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمثول أمام محكمة في القدس اليوم الاثنين، مع استئناف محاكمته في اتهامات بالفساد.

ونتنياهو /71 عاما/ هو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يحاكًم وهو في منصبه.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة.

ويقول الادعاء إن نتنياهو قبِل بشكل منهجي هدايا باهظة الثمن وحاول التدخل للحصول على تغطية إعلامية داعمة له مقابل خدمات.

وكان نتنياهو قد مثل آخر مرة أمام المحكمة المركزية في القدس في فبراير، عندما نفى رسميا جميع التهم الموجهة إليه.

وبدأت المدعية ليئات بن آري عرض القضية.

وقالت إن نتنياهو أساء استخدام سلطته الهائلة لتحقيق مكاسب شخصية ومنَح امتيازات لوسائل الإعلام من أجل ضمان إعادة انتخابه.

وشددت بن آري، وفقا لتقارير إعلامية، على أن الجميع متساوون أمام القانون، وأن لائحة الاتهام ضد نتنياهو تستند إلى أدلة قوية.

وكان نتنياهو حاضرا خلال تلاوة بيان المدعية، وبعد ذلك غادر قاعة المحكمة.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم أيضا سماع شهادات الشهود واستجوابهم.

وتجمع متظاهرون أمام مبنى المحكمة، وحمل معارضون لنتنياهو لافتة كبيرة كُتب عليها "وزير الجريمة".

كما كانت هناك حشود كبيرة من أنصاره.