المبعوث الأمريكي لشئون المناخ: حوار أبوظبي للمناخ يرفع مستوى الطموح

قال المبعوث الأمريكي الخاص لشئون المناخ، جون كيري، إن العالم بأكمله متأخر في مواجهة تغير المناخ، مؤكدًا أنه يجب تسريع الاستجابة لتحدي هذه الأزمة.

وأضاف كيري، في لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الأحد، أن التحول إلى الطاقة النظيفة سيخلق فرص اقتصادية واستثمارية، إضافة إلى أنه يخلق الوظائف ويوفر صحة وأمن افضل لمواطني كل دول العالم، مشددًا على أهمية حوار أبو ظبي للتغير المناخي.

وأوضح أن الهدف من الحوار الإقليمي للتغير المناخي الذي تستضيفه أبوظبي يكمن في إشراك الجميع في الحوار المتعلق بالبيئة، ورفع مستوى الطموح، والقيام بما هو أفضل لمكافحة تغير المناخ.

وتابع: «أحد أسباب وجودنا هنا هو أن دولا مثل الإمارات، بدأت في قيادة العالم، بإدراكها أن الابتكارات الجديدة وتنويع الطاقة تعني فرصا اقتصادية واستثمارية، كما أنها ستساعد على حل أزمة المناخ، وتوفر صحة وأمنا أفضل، لمواطني كل دول العالم».