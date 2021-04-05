تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد نهارًا، بارد على أغلب الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع تعرض مناطق من أقصى غرب البلاد لنشاط رياح، وتكون أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 31

بورسعيد 13 25

الإسكندرية 15 27

شرم الشيخ 21 31

أسوان 19 35

كاترين 08 26

الإسماعيلية 14 32