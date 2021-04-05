 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 31 - بوابة الشروق
الإثنين 5 أبريل 2021 8:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 31


نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 7:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 7:50 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد نهارًا، بارد على أغلب الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع تعرض مناطق من أقصى غرب البلاد لنشاط رياح، وتكون أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 31

بورسعيد 13 25

الإسكندرية 15 27

شرم الشيخ 21 31

أسوان 19 35

كاترين 08 26

الإسماعيلية 14 32

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك