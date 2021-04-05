شرطة كمبوديا تتخذ إجراءات صارمة ضد مخالفي حظر التجوال مع تفشي كورونا

احتجزت الشرطة في عاصمة كمبوديا، بنوم بنه، 155 مركبة خلال عطلة نهاية الأسبوع في إطار حظر تجوال صارم يهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا.

وأفادت صحيفة "خمير تايمز" اليوم الاثنين، بأن الشرطة أقامت العديد من الكمائن الأمنية على مستوى المدينة، وأوقفت 130 دراجة نارية و18 سيارة و7 عربات توكتوك انتهكت حظر التجوال الساري من 8 مساء حتى 5 صباحا.

وسيتم حجز مركبات المخالفين لمدة أسبوعين، وخلال هذه الفترة يجب عليهم أيضا الالتزام بعزل ذاتي في المنزل.

وينطبق أمر حظر التجوال، الساري من 1 إلى 14 أبريل، على بنوم بنه، ويحظر التجمعات الاجتماعية وأنشطة الأعمال خلال فترة التسع ساعات.

كما يحظر الأمر، السفر، باستثناء حالات الطوارئ وتسليم الشحنات والأشخاص الذين يسافرون للعمل والأنشطة الأخرى التي وافقت عليها السلطات. وفرضت مقاطعة كامبونج سبو المجاورة أمرا مشابها.

وتواجه كمبوديا تفشيا متزايدا للفيروس، ما أدى إلى ارتفاع عدد الحالات من أقل من 500 في يناير إلى 2752 حالة حتى اليوم.

وحتى الآن، سجلت البلاد 21 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن كورونا بعد وفاة مواطن صيني عمره 42 عاما أمس الأحد، جراء إصابته بالتهاب رئوي حاد مرتبط بالفيروس.