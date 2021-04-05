قال محمد السعدي، رئيس الشركة المنظمة لحفل موكب المومياوات الملكية، إن الشركة كانت تشرف بوجه عام على الموكب وتعطي رأيها فيما يخص الإخراج، ذاكرًا أن الحفل كان يعمل عليه أكثر من مخرج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليت» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المخرج مازن المتجول هو من قام بإخراج مشاهد ميدان التحرير والمناطق المحيطة بالمتحف المصري، مشيرًا إلى إخراج مدير التصوير أحمد المرسي للقطات الفنانين بالأماكن الآثرية.

وأشاد بمديري تصوير الحدث وإتقانهم لعملهم وبذلهم مجهود كبير لتخرج الصورة بالشكل العالمي، مضيفًا أن المايسترو نادر عباسي كان يتابع بنفسه بروفات الفرق العسكرية التي ستجوب الشوارع.

وذكر أن فريق عمل الموكب مصري بالكامل بداية من الأزياء والإضاءة والتأليف الموسيقى والإخراج والديكور، موضحًا أنه كان يتم عقد بروفات بصورة يومية لحرصهم على خروج الموكب بدقة كبيرة.

وأوضح أنه لأول مرة يتم عمل موكب يتحرك من مكان لآخر على بعد 5 كيلومترات بالتزامن مع عزف الأوركسترا التي تتواجد في مكان آخر غير مكان الموكب، لافتًا إلى صعوبة ضبط التوقيتات الخاصة بالنقل المباشر الحي لموسيقى الأوركسترا مع الموكب.

ووصل موكب المومياوات الملكية، مساء السبت، إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.

