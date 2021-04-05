وزيرة التخطيط: خطة مشروع تنمية الأسرة تركز على التمكين الاقتصادي للمرأة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمجتمع المصري وتنمية الريف، فضلًا عن تنمية الأسرة وخصائص السكان، مشيرة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في الصرف الصحي وملفي التعليم والصحة بالقرى.

وأضافت السعيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف تحسين جودة حياة المواطن، من خلال ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة، وفي نفس الوقت الارتقاء بخصائص السكان.

ولفتت إلى أن الخطة التي عُرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن ملف تنمية الأسرة تركز على التمكين الاقتصادي للمرأة، نظرًا لوجود ضعف في مشاركة المرأة بسوق العمل، مضيفة أن الخطة تستثمر في تدريب ما لا يقل عن 2 مليون سيدة، ومليون مشروع تقوده المرأة في القرى المختلفة.

ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتركيز أيضًا على محور الثقافة؛ للحفاظ على حجم الأسرة المناسب بما يتلاءم مع الموارد التي يحصل عليها المواطن.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس رئيس المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ووجه الرئيس بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية وفق معطيات الواقع الثقافي والاجتماعي الفعلي في مصر، وذلك لتوفير عناصر النجاح لجهود الدولة في هذا الإطار.