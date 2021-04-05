مستشار وزيرة الثقافة: افتتاح الأطفال لموكب المومياوات لحظة درامية تحمل ألف معنى

أعرب الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، عن سعادته بموكب المومياوات الملكية، ذاكرًا أنه كان ينظر بشغف الطريقة التي سيعرض بها الموكب بالتزامن مع باقي الفعاليات التي يتضمنها الحدث في أماكن مختلفة.

وقال خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، إنه تأثر لدرجة البكاء عندما رأي لقطة الأطفال الذين افتتحوا موكب المومياوات الملكية بالتزان مع إضاءة ميدان التحرير، معقبًا: «لحظة درامية تحمل ألف معنى وأن الموضوع تم غزله لدرجة إني قعد أسقف».

وأضاف أن لقطة افتتاح الأطفال للموكب غير متوقعى على الإطلاق، ذاكرًا أن اسقبال الرئيس للموكب يدل على تسليم القيادة السياسية والأمانة من حضارة عمرها 7آلاف عام إلى الأجيال القادمة.

وأشار إلى اجتماع جميع القائمين على تنفيذ الحدث على إضفاء المهابة والعظمة والاعتزاز لدى كل المصريين، مضيفًا أنه لم يكن يتوقع أن يخرج الموكب بهذه الصورة التي أبهرت الجميع.

ووصل موكب المومياوات الملكية، مساء السبت، إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.