مصر تعزي بنجلاديش في ضحايا غرق عبارة بنهر شيتالاكشيا

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 5 أبريل الجاري، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية بنجلاديش الشعبية الصديقة، وأسر الضحايا في أعقاب حادث غرق عبارة في نهر شيتالاكشيا ببنجلاديش، مما أسفر عن وفاة ستة وعشرين شخصاً.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، أكدت مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب بنجلاديش في هذا المصاب الأليم.