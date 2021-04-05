 مصر تعزي بنجلاديش في ضحايا غرق عبارة بنهر شيتالاكشيا - بوابة الشروق
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مصر تعزي بنجلاديش في ضحايا غرق عبارة بنهر شيتالاكشيا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 5 أبريل 2021 - 2:09 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أبريل 2021 - 2:09 م

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 5 أبريل الجاري، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية بنجلاديش الشعبية الصديقة، وأسر الضحايا في أعقاب حادث غرق عبارة في نهر شيتالاكشيا ببنجلاديش، مما أسفر عن وفاة ستة وعشرين شخصاً.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، أكدت مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب بنجلاديش في هذا المصاب الأليم.

 

بيان صحفي _____ أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 5 إبريل الجاري، عن خالص تعازيها وصادق...

Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Monday, April 5, 2021

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