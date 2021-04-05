حفل تخريج دفعة جديدة من معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظم معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء، حفل تخريج دفعة 2021، وأطلق عليها دفعة الراحل وليد آمين العميد السابق للمعهد، والذي وافته المنية خلال تأدية عمله في يناير الماضي.

وشهد الحفل الدكتورة نيرفانا حراز، رئيس المعهد والعميد سامح المتولي، نائب رئيس مدينة رأس سدر، وعدد من القيادات الدينية بالمدينة والطلاب.

وبدأ الحفل بتفقد الحضور معرض مشروع التخرج الذي أقامه الطلاب، وجرى تقديم فقرات فنية وتوزيع الدروع التذكارية على الطلاب.

وقدمت الدكتورة نيرفانا حراز، رئيس مجلس إدارة المعهد، الشكر إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على رعايته الدائمة للمعهد.

وأثنت رئيس مجلس إدارة المعهد على حرص نائب رئيس المدين لحضور الحفل سنويًا، مثمنة الدور التي تقوم به الجهات التنفيذية بالمحافظة والمدينة في خدمة الطلبة والطالبات، لكون معهد سيناء من الركائز الأساسية للتنمية بجنوب سيناء ورأس سدر.

وأعرب نائب رئيس المدينة، عن سعادته لما لمسة من حسن التنظيم والضيافة في الحفل، داعيًا جميع أهالي ومحبي مدينة رأس سدر بالوقوف صفًا واحدًا للنهوض بالمدينة في شتي المجالات.