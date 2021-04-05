الجونة تستضيف النسخة الرابعة من بطولة «الجونة الدولية للموتوكروس»

تتويج الفائزين بحضور مدير السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، و سكرتير عام مساعد محافظ البحر الأحمر..

استضافت الجونة، المدينة الرئيسية لشركة أوراسكوم للتنمية، النسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس يومي 2 و3 أبريل في حلبة «موتوكلوب إيجييبت»، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وشارك في البطولة أكثر من 50 متسابق من دول متعددة منها مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، حيث تنافس 15 فريق من الرجال و3 فرق من السيدات في 5 فئات مختلفة هم 150 سي سي، و250سي سي، و450 سي سي، وأكثر من 450 سي سي، وفئة الدراجات الرباعية ATV، في سباقات مثيرة استمتع به المتسابقون والحضور.

وإيمانًا بأهمية الفعاليات الرياضية مثل بطولة الجونة الدولية للموتوكروس في ترويج وتنشيط السياحة في مصر، قام ممثلي الجهات المشاركة والقائمين على البطولة منهم أحمد عبد الخالق مدير السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، و اللواء عاطف وجدي سكرتير عام مساعد محافظ البحر الأحمر، وحسام فؤاد الشريك المؤسس لموتوكلوب إيجييبت بتتويج الفائزين من كل فئة، حيث فاز جاستن مايكل من فريق زجمار من فئة 50 سي سي، و تشارك ياسين كابو و سليم خالد ناصر المركز الأول في فئة 150 سي سي، رامي سولد من فريق زجمار من 250 سي سي، وحسين جاك من فريق وان أوف وان من 450 سي سي، وأيمن أبو علي من فريق رايد ناو من فئة أكثر من 450 سي سي، وأخيرًا جو حفني من فريق زجمار من فئة الدراجات الرباعية ATV.

من جانبه أعرب عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، عن سعادته باستضافة النسخة الرابعة من بطولة الجونة الدولية للموتوكروس، وقال: «نحن نفخر باستئناف البطولة هذا العام، حيث تأتي استضافة النسخة الرابعة من البطولة في مدينة الجونة تأكيداً على إلتزام الشركة وسعيها المستمر لتنشيط وترويج السياحة، وإتخاذ الجونة كمركزًا حيويًا لجميع أنشطة الرياضة والفن والثقافة وريادة الأعمال في مصر».

وقال حسام فؤاد الشريك المؤسس لموتوكلوب إيجييبت: «بطولة الجونة هدفها نشر رياضة الموتوكروس داخل مصر ووضع مصر ضمن الدول المنظمة للبطولات الدولية في هذه المسابقات واستقطاب السياحة داخل مصر ومدينة الجونة، موجها الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعمه للبطولة.»

يذكر أن موتوكلوب مصر هي ثاني أكبر حلبة في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تأتي بمساحة 90 ألف متر مربع. وتعتبر بطولة الجونة الدولية للموتوكروس حدث ترفيهي يساهم في ترويج السياحة في مصر، كما تهدف إلى تأهيل المتسابقين المصريين للمشاركة في سباقات وبطولات دولية لرياضة الموتوكروس.