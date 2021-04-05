رئيس مدينة كفر الدوار يتابع استعدادات معرض «أهلاً رمضان»

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في فتح منافذ بيع السلع الأساسية لتوفير المواد الغذائية بالأسعار الإقتصادية لمواجهة الغلاء ولرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، وبتكليفات من اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة.

تفقد اليوم اللواء مهندس أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، الاستعدادات الجارية بمعرض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الغذائية والذي تقيمه الغرفة التجارية بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشارع أحمد عرابي، والمقرر افتتاحه غدًا.

ويشمل المعرض سلع غذائية وياميش رمضان، وذلك بأسعار مناسبة عن نظيرتها بالأسواق.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، والحد من إرتفاع الأسعار من خلال توفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.