الصحة: ضبط أطنان من الأغذية الفاسدة من البلح والعصائر والزيوت قبل لرمضان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 181 طنا و841 كيلو أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كان من المتوقع طرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

وتم ضبط هذه الأغذية من خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بمحافظات "القاهرة، القليوبية، البحيرة".

وأكدت الوزارة، المرور على 10 منشآت غذائية خاصة بتصنيع الزيوت والعصائر و"البلح" بتلك المحافظات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، وضبط وإعدام 181 طنا و841 كيلو أغذية متنوعة للشك في صلاحيتها وتغير خواصها الطبيعية، كما تم سحب 49 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

وحررت الوزارة 79 محضرا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 9 منشآت غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصا على الصحة العامة للمواطنين.