روسيا: الاختبارات على الغواصة النووية بيلغورود تكتمل بحلول سبتمبر القادم

أعلنت الصناعات العسكرية الروسية أن الاختبارات الجارية على الغواصة النووية التجريبية "بيلغورود" الحاملة لغواصات "بوسيدون" المسيرة، ستكتمل بحلول سبتمبر القادم.

وذكرت الصناعات العسكرية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين - أن الغواصة النووية الجديدة تمر الآن بمرحلة اختبارات على الإرساء، كما جرى إطلاق المفاعل على متنها.

وأشارت إلى "إطلاق مفاعل في الغواصة بيلغورود، وتجري اختبارات الإرساء، وبعد ذلك ستجري اختبارات المصنع والاختبارات الحكومية. وستكتمل بحلول سبتمبر سلسلة الاختبارات جميعها".

يذكر أن الغواصة النووية متعددة الأغراض "بيلغورود"، هي غواصة تجريبية تحمل غواصات (طوربيدات) "بوسيدون" المسيرة، المعروفة بسلاح يوم القيامة.وتنتمي هذه الغواصة النووية الجديدة إلى المشروع "949A"، وقد أعيد تصميمه خصيصا لمنظومة "بوسيدون" المسيرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف لأول مرة عن تطوير "بوسيدون" في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية في عام 2018، لافتا إلى أن مثل هذه الغواصات المسيرة يمكن تزويدها بأسلحة تقليدية ونووية، ما يسمح لها بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية.