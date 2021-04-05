تمتلك الهند شواطئ جميلة. وفيما يلي بعض أجمل الشواطئ الخلابة التي يمكن أن تقع عليها العين في الهند.

• شاطئ كالانجوت في جوا

يُصنف كالانجوت ضمن أهم 10 شواطئ في العالم، ويُعرف باسم ملك الشواطئ ويقع في جوا. أنه يقع على بعد نحو 11 كيلومترا من باناجي في بلدة كالانجوت في نورث جوا. ويقدم الشاطئ مغامرات وأنشطة رياضية مائية مثل التزلج على المياه والتزلج الهوائي بين أشياء أخرى، بحسب موقع "ذا تايمز أوف إنديا".

• شاطئ كوفالام بكيرالا

كوفالام هي قرية تقع على بعد 17 كيلومترا من تريفاندروم سيتي في كيرالا. ويقع شاطئ كوفالام الشهير عالميا في منطقة تريفاندروم سيتي. ويتكون من 3 شواطئ وهي لايتس هاوس بيتش وهاوا بيتش وسامودرا بيتش. وكل تلك الشواطئ هي في غاية الجمال وهو ما يفسر سبب جذبها العديد من السياح طوال العام.

• شاطئ بروميناد في بودوتشيري

يناسب شاطئ بروميناد الذي يشبه الجنة في بودوتشيري محبي السير وسط الطبيعة والمصورين ومحبي الشواطئ. إنه يمتد على طول 1.5 كيلومتر على طول ممشى تصطف الصخور على جانبيه في البلدة ويغطي الكثير من المعالم التاريخية والثقافية مثل تمثال جان دارك وقاعة أولد هيريتدج هول والمنارة القديمة.